Lime, dal 2019 in Italia 39 milioni corse e-bike-monopattini

Sono 39 milioni le corse di ebike e monopattini di Lime effettuate dal 2019 in Italia . A fare i conti l'azienda di veicoli elettrici condivisi che celebra quest'anno il quinto anniversario dal suo arrivo in Italia. I servizi sono attivi in 13 città, tra cui Roma, Torino, Napoli e Milano leader nell'uso dei veicoli di Lime: con 2.400 e-bikes il numero di viaggi in bicicletta è aumentato del 60% rispetto all'anno precedente, anche grazie all'espansione delle infrastrutture ciclabili.

A livello mondiale Lime calcola 700 milioni di viaggi effettuati in oltre 280 città di cinque continenti, che, si legge , in una nota, hanno sostituito oltre 165 milioni di viaggi in auto e risparmiando oltre 60.000 tonnellate di carbonio.



