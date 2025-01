Torino, in arrivo 179 aree sosta per monopattini

Entro il mese di febbraio a Torino sarà attivata una prima tranche di parcheggi per monopattini elettrici. Ad annunciarlo, rispondendo a un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia, Federica Scanderebech, è l'assessora comunale alla Mobilità, Chiara Foglietta, spiegando che da un monitoraggio effettuato nei mesi scorsi sono state individuate 179 aree nelle diverse circoscrizioni per un totale di 1.253 posti.

"L'attivazione di questa prima tranche di aree è prevista entro il mese di febbraio - ha spiegato l'assessora - e i prossimi mesi saranno utili a testare la funzionalità delle aree individuate ed eventualmente a correggere la disposizione degli spazi e implementare nuovi siti".

L'attivazione di aree sosta ha anche l'obiettivo di contrastare l'abbandono dei monopattini su marciapiedi o in mezzo alla strada. A questo proposito l'assessora ha illustrato alcuni dati relativi alle sanzioni per violazioni commesse dai mezzi di mobilità sostenibile come monopattini o bici. Nel 2024 la polizia locale, a fronte di 1.042 controlli, ha accertato 4.152 sanzioni al codice della strada, di cui 2.602 per soste irregolari e 1.550 per comportamenti non consoni da parte dei conducenti. Per il 2025 i controlli sono stati finora 14 e le violazioni 175, di cui 105 per soste irregolari. Alla luce delle modifiche al codice della strada, inoltre, nel 2024 ci sono state dieci sanzioni per mancanza della casco, 49 nel 2025.





