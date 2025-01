Bus elettrici a servizio delle aree marine protette

Mobilità green nell'area protetta del Parco del Cilento, nel Salernitano. L'Ente Parco ha consegnato due bus elettrici destinati alla mobilità sostenibile nei comuni delle aree marine protette di Camerota, San Giovanni a Piro e Santa Maria di Castellabate. Si tratta di due bus a trazione esclusivamente elettrica, quindi ad emissioni zero, dotati di 11 posti a sedere, incluso l'autista, di 6 posti pieghevoli ed 1 posto per disabili in carrozzella. L'acquisto dei due bus è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito del programma "Aree Marine Protette per il Clima - annualità 2021. Interventi per l'implementazione del trasporto pubblico terrestre". Nell'ambito dello stesso progetto è prevista l'installazione di due colonnine di ricarica elettrica.



