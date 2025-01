Polestar punta alla ricarica domestica più conveniente

Nell'ambito dell'espansione del suo progetto energetico, ora attivo in 11 mercati e con nuovi lanci programmati nella seconda metà dell'anno, Polestar si integra con Polestar Charge, con oltre 875.000 punti di ricarica in Europa, compresi i Tesla Superchargers. In Nord America, i clienti hanno accesso a oltre 17.800 Tesla Superchargers con adattatore NACS.

Dopo una fase pilota di successo nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, ora anche Belgio e Svizzera hanno accesso alla gamma completa di servizi Polestar Energy, mentre in Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Austria, Italia e Spagna è disponibile l'offerta che comprende ricarica smart e solare.

"Come unico marchio globale premium di veicoli elettrici - ha commentato Michael Lohscheller, Ceo di Polestar - è fondamentale offrire ai nostri clienti una soluzione di ricarica talmente interessante da rendere l'uso delle loro auto più semplice e conveniente. Un risparmio del 30% sui costi di ricarica domestica può fare la differenza, motivo per cui stiamo lanciando questa offerta su larga scala, con nuovi mercati in arrivo entro l'anno".

Grazie all'app Polestar Energy, i clienti possono pianificare l'uso dell'auto e il livello di ricarica desiderato, mentre la ricarica smart si occupa del resto, utilizzando l'energia nei momenti di minor richiesta. Questo equilibrio consente costi energetici più bassi, sotto forma di premi di rete o tariffe elettriche ridotte sulla bolletta.

In alcuni mercati, la riduzione dei costi di ricarica può arrivare fino al 30%, con risparmi annuali fino a 300 euro grazie ai premi di rete aggiuntivi. Il risultato complessivo è una riduzione significativa del costo totale di proprietà per i clienti Polestar.

Entro la fine del 2025, poi, la ricarica bidirezionale con funzionalità vehicle-to-grid e vehicle-to-home sarà introdotta per Polestar 3, consentendo ai clienti di utilizzare l'auto come accumulo di energia e inviare l'energia in eccesso alla rete o alimentare direttamente la propria abitazione.

Per usufruire di questa offerta è necessario disporre di un caricatore domestico compatibile, come la wallbox Zaptec con funzione di ricarica smart, disponibile anche tramite un'offerta Polestar comprensiva dei costi di installazione. Nei mercati in cui è attiva, l'app Polestar Energy può essere scaricata gratuitamente sul proprio smartphone.



