Hyundai e TVS Motor reinventano per l'India il concetto Ape

Con la presentazione dei due concept Namaste al recentissimo Bharat Mobility Global Expo 2025 Hyundai Motor Company ha mandato un forte segnale al mercato indiano dove - com'è noto - la micromobilità gestita con l'Ape Piaggio e tutti i cloni che ne sono derivati è l'elemento principale del trasporto persone.

Alleandosi con l'indiana TVS Motor Company Ltd, la Casa sudcoreana ha infatti messo a punto due varianti, una a tre e una a quattro ruote, di un innovativo concept di 'rickshaw' elettrico del futuro con cui (si legge nella nota) dare un "contributo al mercato della mobilità dell'ultimo miglio in India".

Questi interessanti concept - che non richiamano affatto l'Ape se non nella praticità - sottolineano l'impegno di Hyundai Motor nei confronti della sua visione di 'Progresso per l'umanità' dando priorità a praticità, sostenibilità e adattabilità come parte del dinamico panorama dei trasporti in India.

Sebbene non siano stati esplorati o stipulati accordi vincolanti, Hyundai Motor sta lavorando a definire il potenziale per offrire design, ingegneria e tecnologia, mentre TVS Motor esplorerà la produzione e la commercializzazione dei veicoli. "Hyundai Motor è un marchio incentrato sul cliente - ha detto SangYup Lee, vicepresidente esecutivo e responsabile di Hyundai e Genesis Global Design - e prendersi cura delle persone in India è la nostra prima missione".

"Ecco perché stiamo esplorare la progettazione di soluzioni di micro-mobilità su misura per l'India, reinventando l'iconico veicolo a tre ruote per migliorare le esperienze di mobilità attraverso un design ponderato".

SangYup Lee ha concluso sottolineando che "dalla collaborazione con TVS Motor, puntiamo a produrre localmente il veicolo a tre ruote, esplorando al contempo opportunità globali per il veicolo a quattro ruote".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA