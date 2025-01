Volkswagen ID.7 percorre 941 km con una carica a Nardò

In un test di efficienza sul circuito di Nardò, in Puglia, la Volkswagen ID.7 Pro S da 286 CV di potenza, alimentata da una batteria da 86 kWh netti, ha percorso 941 chilometri con una sola carica, superando di 232 chilometri l'autonomia combinata nel ciclo WLTP.

Per ottenere una percorrenza superiore del 32,7% al dato dichiarato ed un consumo medio di 9,2 kWh/100 km, che equivale a circa 1l/100 km per un'auto diesel, secondo quanto comunicato dalla casa tedesca, la velocità media è stata di 29 km/h, corrispondente alle velocità tenute dalle auto nelle grandi città all'ora di punta, in base all'ultimo "Traffic Index" di TomTom.

Volkswagen, inoltre, ha specificato che l'auto utilizzata non ha subito alcuna modifica per affrontare la prova, ma ha semplicemente sfruttato le sue caratteristiche, come il Cx di 0,23.



