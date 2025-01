Bmw Group un verso sistema circolare per le batterie

Dopo i risultati ottenuti del sistema di riciclaggio a circuito chiuso per il riutilizzo delle materie prime delle batterie ad alta tensione, sviluppato nel 2022, il Bmw Group ha ora sullo speciale processo di riciclaggio che permette di recuperare cobalto, nichel e litio dalle batterie usate, reintegrandoli successivamente nella catena del valore per la produzione di nuove batterie.

Questo sistema a circuito chiuso è destinato ad espandersi nella regione USA-Messico-Canada già nel 2026. La partnership a lungo termine con SK tes coinvolge direttamente il Bmw Group nei processi pratici di riciclaggio, consentendogli di fornire preziose indicazioni ai reparti di sviluppo.

In futuro, le batterie ad alta tensione non più idonee all'uso, provenienti dai settori di sviluppo, produzione e mercato del Bmw Group in Europa, saranno consegnate a SK tes, rappresentando il primo passo verso un'economia circolare e sostenibile per le batterie.

SK tes trasformerà quindi le vecchie batterie in metalli di alta qualità, che potranno essere successivamente reintrodotti nella produzione di nuove batterie. Questo processo prevede una triturazione meccanica delle batterie, durante la quale i metalli vengono concentrati al fine di ottenere un materiale noto come black mass.

I materiali preziosi, quali nichel, litio e cobalto, vengono successivamente recuperati attraverso un processo chimico altamente efficiente chiamato idrometallurgia. Queste materie prime secondarie saranno, tra l'altro, utilizzate per il nuovo sistema di trazione Gen 6.

"La promozione dell'economia circolare - ha commentato Nadine Philipp, vice president sustainability supplier network di BMW AG - è un tema strategico fondamentale per il Bmw Group. Lo sviluppo di prodotti riciclabili, l'incremento dell'uso di materiali secondari nei nostri componenti e la chiusura dei cicli rivestono un ruolo altrettanto importante. Attraverso l'economia circolare stiamo anche rafforzando la nostra resilienza nelle catene di approvvigionamento".

