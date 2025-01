Test comparativo auto elettriche sul Gra, si parte da San Pietro

Partirà da piazza San Pietro a Roma il prossimo 22 gennaio la quinta edizione di "From 100% to 5%" (nuova denominazione dell'iniziativa "Dove arrivo con…"), la più grande prova comparativa europea organizzata da Motor1.com e InsideEVs per misurare l'efficienza delle auto elettriche in condizioni di guida reale.

Il test si svolgerà come di consueto sul circuito aperto al pubblico più grande d'Europa, il Grande Raccordo Anulare di Roma, e vedrà la partecipazione di 12 vetture selezionate tra i modelli più interessanti e accessibili sul mercato, con prezzi di listino tra 25.000 e 40.000 euro.

Oltre ai risultati dinamici, l'obiettivo è mettere in luce la crescente accessibilità economica delle auto elettriche e i loro vantaggi in termini di costi di gestione. La scelta del GRA non è casuale, si tratta di un'autostrada urbana con traffico variabile e una circolazione media di 180 mila vetture al giorno. Utilizzarlo per testare le automobili elettriche significa alternare una velocità di crociera autostradale (110-130 km/h) a rallentamenti improvvisi e successive accelerazioni, mettendo alla prova tanto l'efficienza del motore, quanto le capacità di recupero di energia della vettura.

Luogo iconico della partenza, ancor più in questo avvio di 2025, sarà piazza San Pietro che nell'anno del Giubileo appena iniziato si appresta ad ospitare oltre 35 milioni di pellegrini e sarà di fatto il centro nevralgico del turismo nazionale, il luogo più visitato del Paese.

Protagoniste del test saranno Alfa Romeo Junior - Citroen eC3 - Ford Explorer - Hyundai Inster - Kia EV3 - Lancia Ypsilon - MINI Aceman - Omoda 5 EV - Renault 5 - Skoda Elroq - smart #1 - Volvo EX30. Dopo la partenza ufficiale della prova in via della Conciliazione, è previsto a Palazzo Cardinal Cesi il Talk ""Che auto compriamo nel 2025", che vedrà il confronto tra rappresentanti della Associazioni automotive e sarà anticipato dalla presentazione in anteprima europea del white paper di Jato Dynamics "Il prezzo giusto dell'auto elettrica".Il report, presentato da Felipe Munoz - Senior analyst Jato Dynamics, approfondirà la tematica dei costi delle auto elettriche fotografando l'evoluzione dei prezzi in Europa, Stati Uniti e Cina e il gap che c'è tra quest'ultimo mercato e il resto del mondo.

A confrontarsi sui dati illustrati e su alcuni aspetti strategici della transizione verso l'auto elettrica saranno i rappresentanti delle associazioni automotive: Gianmarco Giorda - Direttore Generale di Anfia, Francesco Naso - Segretario Generale di Motus-E e Andrea Cardinali - Direttore Generale di Unrae.



