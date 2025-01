Microlino Spider parte da Bruxelles operazione sbarco in Usa

Con apprezzabile creatività Wim Ouboter fondatore e presidente di Micro ha descritto il concept Microlino Spider - che è stato svelato al Salone di Bruxelles - come la corretta alternativa ai giganteschi pick-up che sono in testa alle vendite negli Stati Uniti.

"Microlino Spider è pensato per il 95% dei viaggi in cui si guida da soli per andare al lavoro o per fare commissioni veloci - ha detto - e non è dunque adatto solo per quel 5% dei viaggi in cui è necessario trasportare molto".

Ricordando che gli Stati Uniti, oltre ad essere la patria dei pick-up truck, sono "il più grande mercato mondiale di golf buggy - Ouboter ha ribadito che Microlino Spider offre una soluzione ecologica, più sicura e, soprattutto, più elegante" precisando che quando sarà distribuito in Usa "potrà viaggiare sulla maggior parte delle strade con limite di velocità di 35 mph (cioè 56 km/h) che sono più della metà della retedel Paese".

Microlino Spider è la quarta versione dell'iconica microcar svizzera, nota per il suo mix di design retrò e moderna mobilità elettrica. Dopo il successo del classico Microlino, del Microlino Lite e del Microlino Spiaggina, Spider propone una nuova visione del concetto di micromobilità.

E' destinato soprattutto a golf club, hotel, località turistiche europee e zone residenziali americane. Negli Stati Uniti arriverà quando sarà completata la ricerca di partner - come gruppi di concessionari a società di leasing - per supportarne il lancio.

Tra i suoi punti di forza ci sono il look (che conserva il design iconico delle altre varianti) che introduce nuovi elementi innovativi, come i pannelli laterali aperti e senza porte, soluzione che richiama la semplicità e la funzionalità di un golf buggy, Altri punti salienti sono l'assenza del tetto (come optional è prevista una capote in tela per la protezione dal sole), sono le finiture in legno di ispirazione marittima sul volante e sui battitacco e il facile accesso laterale senza la tradizionale porta d'ingresso.

All'interno, l'aspetto esterno sorprendente - con una finitura che a seconda della luce appare blu, verde o viola - è abbinato a una moderna combinazione di materiali blu e bianchi.

Microlino Spider è costruita sulla stessa piattaforma tecnica della Microlino attuale, ma è adattata per soddisfare le normative statunitensi.



