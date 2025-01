A Peccioli un milione di minuti trascorsi su mezzi elettrici

Pecciolesi e turisti hanno trascorso complessivamente per un milione di minuti, ovvero un tempo pari a due anni, a bordo dei Birò, i mezzi elettrici che hanno rilanciato il progetto di mobilità sostenibile avviato da Comune di Peccioli e Belvedere spa. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale illustrando i dati della somma dei singoli noleggi dall'ottobre 2022 al dicembre 2024, sui 12 mezzi messi a disposizione.

"Birò, prodotti dalla società Estrima srl - spiega il Comune - ha avuto 800 noleggi mensili. Per un totale, dall'inizio della sperimentazione, che sfonda il muro dei 22 mila noleggi totali e si appresta a raggiungere i 90 mila chilometri percorsi a ridosso del centro storico e delle frazioni di Peccioli".

Secondo l'analisi del Comune oltre 1800 gli utenti ad aver fatto la registrazione, mentre risultano 1051 utenti attivi e, di questi, quasi 600 sono residenti a Peccioli. "La stragrande maggioranza noleggia i mezzi per brevi periodi di tempo e brevi spostamenti chilometrici - conclude l'amministrazione - ma ci sono casi, in particolare turisti, che usano il Birò per scoprire l'intero territorio comunale. E non è un caso che, in particolare nel 2024, anno di un forte incremento turistico legato anche alla vittoria del Borgo dei Borghi, molti utilizzi quotidiani siano arrivati a superare anche i 50 chilometri percorsi con un solo noleggio. I dati attuali non includono gli altri 20 mezzi elettrici messi a disposizione di altrettante attività di Peccioli e con i quali commercianti, ristoratori e altri professionisti pecciolesi lavorano ogni giorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA