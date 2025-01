Volkswagen e XPeng uniranno in Cina le colonnine superveloci

In Cina il Gruppo Volkswagen ha stretto una partnership strategica con il costruttoredi veicoli elettrici intelligenti XPeng nel campo della infrastruttura di ricarica superveloce.

Secondo quanto previsto da un memorandum d'intesa firmato in Cina i due gruppi permetteranno reciprocamente ai proprietari di modelli dei rispettivi brand l'accesso alle rispettive reti di ricarica superveloce dotate di tecnologia di ad alta potenza raffreddata a liquido.

L'obiettivo punta congiuntamente a stabilire la più grande rete di ricarica superveloce in Cina visto che le due aziende forniranno ai clienti l'accesso a una rete di oltre 20mila terminali 'fast' che coprono 420 città in tutta la Cina. Per accelerare ulteriormente l'espansione dell'infrastruttura di ricarica e migliorare l'efficienza dello sviluppo della rete, Volkswagen e XPeng esploreranno anche la creazione di un nuovo marchio congiunto dove far confluire le stazioni di ricarica superveloci.

Le due aziende hanno commentato che la nuova collaborazione strategica segna la quarta pietra miliare nella partnership a lungo termine tra XPeng e Volkswagen Group, aprendo anche alla possibilità di esplorare ulteriori opportunità di cooperazione strategica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA