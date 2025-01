Nuovi bus ad emissioni zero sulle strade dell'Alto Adige

Sulle linee 131 e 201 di Sasa Spa sono stati messi in servizio, dal 30 dicembre scorso, i primi di 9 autobus eCitaro fuel cell. Questi mezzi integrano un sistema a celle a combustibile alimentate a idrogeno che estende l'autonomia del motore elettrico, garantendo prestazioni eccellenti anche su lunghe distanze.

Si tratta, spiega una nota, di "una tecnologia avanzata, che offre una soluzione concreta anche alle sfide della sostenibilità economica, riducendo i costi operativi e migliorando l'efficienza energetica, senza compromettere il comfort e la sicurezza dei passeggeri".

"Il prototipo di questo bus è stato testato nel 2023 sulle strade della nostra provincia - spiega l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider - e afferma il ruolo della nostra società in house Sasa come apripista per la messa in servizio di mezzi di ultima generazione".

"La messa in servizio di questi autobus a 18 metri - Sasa ne ha acquistati 9 - è un traguardo significativo, in quanto questa tecnologia ci permetterà di servire anche linee extraurbane con una topografia più sfidante e mezzi a zero emissioni", ha dichiarato la presidente di Sasa SpA Astrid Kofler.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA