Crotone, 30 autobus ibridi consegnati dalla Regione

Trenta nuovi autobus ibridi sono stati consegnati questa mattina alle Autolinee Romano Spa di Crotone. Andranno a sostituire l'intera flotta degli autobus del servizio urbano ed i vecchi mezzi Euro 3 del servizio extraurbano.

Sono i primi trenta mezzi dei cinquanta complessivi che l'azienda crotonese ha acquistato grazie ad un investimento di 15 milioni di euro finanziato per l'80 per cento dalla Regione attraverso una serie di fondi europei. Alla consegna degli autobus ha partecipato l'assessore regionale ai trasporti, Gianluca Gallo.



"Un giorno importante per Crotone - ha sottolineato Gallo - perché con un finanziamento regionale ed un impegno di oltre 10 milioni di euro si vanno a cambiare molti autobus di quelli che servono la città di Crotone. È un'azione importante verso la sostenibilità dei trasporti, verso il miglioramento dei trasporti perché si tratta di autobus nuovi che sicuramente miglioreranno l'offerta per la mobilità ed il trasporto pubblico locale su gomma".

I nuovi autobus, che entreranno in servizio a breve, hanno motore diesel ed elettrico e sono dotati tutti di passerelle per permettere la salita a disabili e genitori con carrozzine. Gli autobus del servizio urbano sono allestiti con telecamere interne di videosorveglianza.



"Con questo investimento - ha sostenuto Bernardo Romano, presidente dell'azienda crotonese - rinnoviamo totalmente tutti gli autobus che oggi sono adibiti al servizio urbano della città di Crotone. Sono autobus di ultimissima generazione sono ibridi e rappresentano oggi quanto di più attuale di meglio ci sia in termini di emissioni e quindi con un livello di inquinamento veramente basso. Bisogna riconoscere l'impegno importante della Regione che è riuscita a mettere in campo tutte le risorse che erano disponibili a livello nazionale e che erano destinati al rinnovo del trasporto pubblico locale".

Gallo ha anche annunciato che la Regione impegnerà somme per una mobilità più green. "Sono in corso - ha precisato l'assessore regionale - sia per le altre municipalizzate che per quanto riguarda altri gestori privati una serie di altri acquisti sempre finanziati dalla Regione con un grande sforzo attuato anche dai miei predecessori. Abbiamo impegnato con un'altra delibera nuove risorse per l'acquisto in questo di autobus elettrici e di treni ecosostenibili e completeremo anche il rinnovo del materiale circolante su rotaia in tutta la nostra regione".

Alla consegna degli autobus ha partecipato anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. "Investimento importante - ha detto Voce - che vuol dire tanto per la città. Ora dobbiamo organizzare bene il trasporto: abbiamo chiesto a tal proposito alla Regione un aumento di chilometraggio".

"Con la consegna di 30 nuovi autobus ibridi e di ultima generazione la Autolinee Romano ha portato a compimento un investimento importante, realizzato anche grazie alla Regione Calabria. L'Azienda Romano è un'impresa storica della nostra regione che in oltre 100 anni di attività ha sempre dimostrato grande professionalità e correttezza, attenzione verso l'utenza e cura dei servizi erogati". Così Mario Spanò, presidente di Confindustria Crotone, a margine della consegna dei nuovi automezzi. Spanò ha sottolineato l'importanza di una sana ed efficace collaborazione tra pubblico e privato per garantire alle comunità territoriali servizi innovativi, al passo con gli obiettivi della transizione ecologica e digitale, ed adeguati alle esigenze delle persone e delle imprese. "Al collega Dino Romano esprimo l'augurio di proseguire nel percorso di crescita e di innovazione della storica azienda di famiglia, in un contesto territoriale sempre più infrastrutturato e collegato" ha concluso il presidente di Confindustria Crotone.

