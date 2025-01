Stop in 4 città francesi a diesel ante 2011 e benzina 2006

Dal primo gennaio 2025 quattro aree cittadine francesi - Parigi, Lione, Montepellier e Grenoble - anno stretto le limitazioni alla circolazione dei veicoli con classificazione Crit'Air 3, vale a dire le auto diesel immatricolate prima del 2011 e quelle a benzina prima del 2006. Come riferisce Afp, nella sola Grande Parigi, questa decisione che riguarda la ZFE - all'interno del perimetro dell'autostrada urbana A86 - in vigore dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni feriali bloccherà circa 422.000 veicoli privati e 59.000 mezzi da lavoro.

Tuttavia la sanzione prevista (68 euro) non sarà immediata e tutti i veicoli Crit'Air 3 saranno esenti da revisione per un anno a Parigi e sei mesi a Grenoble. L'introduzione di controlli più severi e del rilevamento delle targhe fuorilegge attraverso telecamere dovrebbe inoltre arrivare solo nel 2026.

Parigi e Lione sono state costrette a limitare la circolazione delle auto classificate Crit'Air 3 a causa della scarsa qualità dell'aria mentre Montpellier e Grenoble hanno deciso di introdurre una restrizione alla circolazione dei veicoli Crit'Air 3 senza essere obbligati a farlo immediatamente.

In particolare la ZFE di Montpellier comprende solo 11 comuni in vista dell'estensione a tutto il territorio metropolitano prevista nel 2026, mentre fanno parte della ZFE di Grenoble 13 comuni, ad eccezione però di alcune strade principali e con numerose esenzioni come nel caso del lavoratori a turni.

Ad oggi in Francia dodici aree urbane hanno già creato ZFE, tra cui Aix-Marseille-Provence, Nizza, Tolosa, Strasburgo, Reims, Rouen, Saint-Etienne e Clermont-Ferrand.

Dal primo gennaio 2024, tutte queste amministrazioni hanno già imposto divieti totali sulle auto non classificate Crit'Air immatricolate prima del 1997 (escluse quelle da collezione) e sui veicoli commerciali leggeri non classificati immatricolati prima del 30 settembre 1997.

E' utile ricordare che la classificazione del parco circolante con il bollino ambientale Crit'Air ha riguardato fino al febbraio 2017 esclusivamente i veicoli con targa francese. Ma dopo quella data anche veicoli stranieri hanno l'obbligo di richiedere il bollino attraverso una semplice procedura via web sul sito ufficiale https://www.certificat-air.gouv.fr/.

Il bollino Crit'Air è un adesivo rotondo che corrisponde alla categoria del veicolo e riguarda tutte le tipologie di mezzi a motore: automobili, motocicli, tricicli e quadricicli, veicoli commerciali leggeri e veicoli pesanti, compresi autobus e pullman. Una volta acquistato e applicato sul parabrezza del veicolo, il bollino è valido per l'intera vita del veicolo.

La richiesta del bollino per un veicolo con targa non francese costa 4,91 euro e si completa in pochissimo tempo inserendo la scansione o una foto chiara del certificato d'immatricolazione all'indirizzo https://www.certificat-air.gouv.fr/certificat/demande/ext/vehicu les.



