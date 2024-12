Nelle strade di Cagliari 45 nuovi bus elettrici per il Ctm

Quarantacinque nuovi mezzi elettrici già collaudati e pronti per entrare in servizio nell'area metropolitana: si aggiungono ai 69 mezzi sostenibili già in circolazione nell'area vasta di Cagliari, portando la flotta elettrica di Ctm a un totale di 114 unità. Entro il 2026, arriveranno a Cagliari altri 112 autobus elettrici, già acquistati grazie al finanziamento di 108 milioni di euro provenienti dal fondo Pnrr che il Comune di Cagliari ha destinato a Ctm.

E per la notte di Capodanno, grazie all'assessorato regionale dei trasporti sarà effettuato il servizio notturno, con le modalità del sabato notte, con le linee ER, 1N, 9N e L. Sono le novitá presentate questa mattina in una conferenza stampa al deposito mezzi Ctm di viale Ciusa a Cagliari "Abbiamo raggiunto un importante obiettivo - ha detto il presidente Ctm Carlo Andrea Arba - la pietra miliare nel nostro percorso di transizione energetica. Grazie ai finanziamenti del PNRR che il Comune di Cagliari ha destinato alla nostra società, abbiamo potuto acquistare ben 157 nuovi autobus elettrici e oggi presentiamo altri 38 autobus da 12 metri e 7 autobus da 6,6 metri. Siamo circa a metà dell'opera, quasi al 40% della flotta elettrica. Entro il 2026, l'80% della nostra flotta sarà a emissioni zero, portando benefici tangibili all'ambiente, ai nostri passeggeri e alla comunità".

Altra novitá: "Stiamo per affidare la gara da circa 10.500.000 euro - ha continuato - per le infrastrutture di ricarica nei punti strategici della città, come Viale La Plaia, Brotzu, Policlinico e Via Brigata Sassari. Parallelamente, guardiamo al futuro con interesse verso tecnologie come l'idrogeno".



