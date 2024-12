Edison lancia una nuova app e piattaforma per l'e-Mobility - dotata del software di ricarica Ev Ocean di Landis+Gyr - che permette di aver accesso a oltre 30.000 stazioni di ricarica di Edison e dei principali altri operatori attivi in Italia.

Edison migliora così l'esperienza degli utenti: potranno pianificare gli spostamenti con punti di ricarica sempre a portata di mano e avranno a disposizione un'app intuitiva e funzionale. Il gruppo guidato da Nicola Monti punta ad avere l'8% del mercato dell'energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici e oltre 100.000 punti di ricarica, incluse soluzioni innovative come smart charging e Vehicle-to-Grid entro il 2030.

"La collaborazione con Landis+Gyr ci offre l'opportunità di contare su un prodotto competitivo, specializzato e che si evolverà costantemente seguendo la dinamicità e lo sviluppo del mercato in cui operiamo", afferma Davide Dotti, business innovation director di Edison.

"Adottando una piattaforma software unica siamo in grado di offrire ai differenti segmenti di clientela esperienze personalizzate sulla base delle loro esigenze, così da migliorare costantemente l'utilizzo dei servizi di e-Mobility", sottolinea Antonella Periti, chief information officer di Edison.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Edison e di supportarla nel migliorare ed espandere i propri servizi di ricarica Ev", sottolinea Matevž Mencin di Landis+Gyr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA