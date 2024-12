Alleanza mobilità, caos totale norme Codice su monopattini

"Sul fronte dei monopattini assistiamo al caos più totale" per via delle norme del nuovo Codice della Strada, "i centralini e i servizi di assistenza delle società di sharing sono intasati dalle richieste di chiarimenti da parte di clienti", "che non sanno se possono circolare anche in assenza di casco, e se i mezzi a noleggio siano in regola con le nuove norme che prevedono targa e assicurazione obbligatoria". Lo afferma Luigi Gabriele per conto dell'Alleanza per la mobilità sostenibile, di cui fanno parte Consumerismo No Profit, gli operatori di Assosharing, i produttori e distributori quali Platum e Attiva, i rivenditori.

Per Gabriele, "è una situazione cherischia di avere effetti negativi fortissimi sia sul numero di noleggi di monopattini elettrici nelle varie città italiane, sia sul piano ambientale, spingendo una fetta consistente di utilizzatori abituali a ricorrere alle auto private per i propri spostamenti, con ripercussioni sulle emissioni inquinanti". Inoltre, rileva l'Alleanza per la mobilità ora "si apre il fronte civilistico: chi ha acquistato abbonamenti per servizi di sharing, compresi quelli comunali ai trasporti pubblici che integrano anche i monopattini in sharing, di fronte all'impossibilità di utilizzare i servizi acquistati potrebbero attivarsi per chiedere rimborsi sia ai comuni, sia agli stessi operatori della mobilità in sharing. Il governo deve intervenire urgentemente per sanare una situazione che sta creando enorme incertezza tra i cittadini e danni economici ingenti agli operatori e ai venditori di monopattini".



