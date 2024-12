Eurostat, 'Italia quintultima in Ue per nuove auto elettriche'

Con appena il 4,5% di auto elettriche sul totale, l'Italia è quintultima in Europa per nuove immatricolazioni nel 2023. Roma è invece tra i più virtuosi nel panorama delle nuove auto ibride, con il 40,5% delle immatricolazioni, piazzandosi al settimo posto. E' il ritratto in chiaroscuro offerto da Eurostat sul nuovo parco auto italiano.

Secondo i dati dell'Ufficio europeo di statistica, nel continente le auto più gettonate continuano a essere quelle a benzina (34,5%), seguite dalle ibride benzina-elettriche non plug-in (21,1%), dalle elettriche solo a batteria (14,5%) e dalle diesel pure (14,3%).

Sulle e-car, a fare peggio dell'Italia sono soltanto Polonia (3,6%), Repubblica ceca (3,1%), Slovacchia (2,9%) e Croazia (2,6). Le ibride vedono invece primeggiare Ungheria (46%), Finlandia (43,8%), Lituania (42,8%), Estonia (42,2%), Polonia (42%) e Cipro (41,9%).

L'Ufficio statistico dell'Ue osserva tuttavia che il combinato disposto dei veicoli ibridi ed elettrici a batteria in dieci anni - dal 2013 al 2023 - ha fatto segnare una "rapida crescita" raggiungendo al 48,3% del mercato delle nuove immatricolazioni, quasi eguagliando il 48,8% delle tradizionali benzina e diesel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA