A Pordenone 16 nuovi bus a basso impatto ambientale

Da qualche giorno hanno fatto il loro debutto lungo le strade di Pordenone: sono i nuovi autobus alimentati con gas naturale liquefatto (lng) acquistati dall'Atap con un contribuito del Comune di Pordenone tramite risorse ricevute dal ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

Sedici i mezzi acquistati, di cui sei sono già in servizio lungo le tratte urbane (che collegano Pordenone con Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e i principali snodi interni alla città). Si tratta di mezzi a basso impatto ambientale, dotati di sistemi all'avanguardia, come il radar per rilevare la presenza di persone od ostacoli negli angoli ciechi della visuale dell'autista, videosorveglianza a bordo, tornelli antievasione all'ingresso e le nuove validatrici di biglietti con lettore QR code.

Tutti i nuovi bus possono trasportare 96 passeggeri: l'investimento complessivo si attesta attorno ai 4,5 milioni.

Atap si sta dotando, tramite un contratto di project financing stipulato la scorsa primavera, di un proprio impianto di stoccaggio e rifornimento, che è in corso di realizzazione all'interno dell'area dell'autoparco di via Prasecco a Pordenone. I lavori dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2025.

Per i viaggiatori novità anche nel sistema di bigliettazione.

Sui nuovi bus lng non si troveranno più le vecchie validatrici meccaniche di colore giallo, bensì i nuovi lettori di QR Code, che consentono anche l'acquisto del biglietto tramite carte di credito.



