A Roma i primi maxi-bus elettrici, in strada a gennaio

La flotta dell'Atac, a Roma, si arricchisce di 110 nuovi autobus completamente elettrici da 12 e 18 metri, che entreranno in servizio dal prossimo 20 gennaio su alcune delle linee storiche del centro. A presentare i veicoli, oggi al capolinea di piazza Mancini al Flaminio, il sindaco Roberto Gualtieri con l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e il dg di Atac Alberto Zorzan. Si tratta dei primi veicoli della gara bandita da Atac per la fornitura di 411 bus full electric da oltre 220 milioni di euro dei quali oltre 208 finanziati dal Pnrr e oltre 12 milioni in autofinanziamento, e affidata a Iveco - Romana Diesel: un appalto misto di fornitura e servizio di full service manutentivo per 396 bus 3 porte da 12 metri e 15 3 porte da 18 metri. "La prima milestone del Pnrr chiedeva di immatricolarne 110 entro il 31 dicembre 2024, ed eccoli qui, concreti e reali - ha detto Patanè - Oggi è una giornata storica perché per la prima volta Atac mette in strada grandi bus elettrici, in passato avevamo solo i minibus in centro. Atac fa un salto importante anche perché comportano una nuova organizzazione della azienda, con nuovi modi di trattare gli autobus. Stiamo elettrificando il primo deposito di Portonaccio". "Abbiamo deciso di dotare Atac di bus elettrici a ricarica plug in, in deposito, di notte - ha spiegato Zorzan - e questo fa si che nei depositi lo spazio da dedicare ai veicoli sia riservato per il tempo di ricarica. Noi ora stiamo rivedendo la logistica interna al deposito di Portonaccio dove arriveranno 80 dei 110 primi bus. Hanno una autonomia di 300-350 km, le linee sono circa 260 km al giorno, non abbiamo quindi bisogno di ricariche in linea".

I nuovi autobus sono veicoli all'avanguardia per le dotazioni: hanno dei sensori di sicurezza, e gli specchi retrovisori sono sostituiti da telecamere. Entreranno in servizio sulle linee 64, 46, 51, H, 62 e 75. "È una emozione - ha commentato Gualtieri - perché questo non è solo uno dei tanti blocchi di nuovi bus. Con questi 110 e l'arrivo di quelli a metano si chiude un altro tassello degli oltre 1100 nuovi autobus che stiamo comprando. Ci avviciniamo al target di rendere la flotta di Roma la più giovane d'Europa, con 5 anni d'età media. Sono elettrici e sono bus Pnrr, hanno una lunga storia legata a uno dei blocchi Pnrr più importanti per Roma e per l'Italia. Questo è il primo sottoblocco, e gli altri arriveranno progressivamente entro la scadenza del Pnrr.

Andranno a coprire linee come Il saranno a emissioni, rumore e inquinamento zero. Sono i più green di tutti".



