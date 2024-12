T-Carica supera le 100 colonnine di ricarica in Italia

Con l'installazione della prima colonnina per veicoli elettrici a Milano, T-Carica supera i 100 punti di ricarica in tutta Italia. E' quanto si legge in una nota secondo cui, nel capoluogo lombardo, la società ha contrattualizzato complessivamente l'installazione di 24 stazioni di ricarica. Nel dettaglio, la società è già presente in Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna, con una pipeline costituita sia da punti di ricarica a corrente continua che alternata, grazie all'attivazione di partnership con piattaforme commerciali, supermercati (Gdo) e amministrazioni pubbliche. "Con T-Carica vogliamo costruire una rete di infrastrutture che sia presente in tutti i momenti di quotidianità delle persone che scelgono la mobilità elettrica. Siamo orgogliosi del percorso di crescita che stiamo attraversando. Posizionandoci in località strategiche e appoggiandoci a spazi pubblici e privati, grazie ad accordi di collaborazione vantaggiosi, siamo in grado di presidiare il territorio capillarmente e creare valore per le comunità locali" ha affermato Rodolfo Bigolin Founder di T-Carica e Ceo di Innovo Group Holding.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA