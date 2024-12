Centro Valle Intelvi,inaugurate colonnine ricarica elettrica

Sono state inaugurate questa mattina le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a marchio Aci Como-Atlante nel Comune di Centro Valle Intelvi. Le stazioni di ricarica sono state installate in via Magistri Intelvesi in Località San Fedele Intelvi.

L'installazione di queste colonnine di ricarica rappresenta un ulteriore tassello del progetto RicaricACI, ideato dall'Aci Como, che mira a installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso i 18 Comuni sede di delegazioni Aci sul territorio. I cittadini residenti del Comune di Centro Valle Intelvi e i Soci Aci potranno usufruire del servizio di ricarica a tariffe agevolate (informazioni sul sito www.como.aci.it).

"L'inaugurazione delle colonnine di ricarica elettrica segna un importante passo verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento dei servizi per cittadini e visitatori. Questa collaborazione tra pubblico e privato dimostra come innovazione e attenzione al territorio possano integrarsi, rendendo Centro Valle Intelvi un modello di mobilità sostenibile e sviluppo turistico responsabile", afferma il sindaco di Centro Valle Intelvi Mario Pozzi.

Dopo l'inaugurazione delle stazioni di ricarica elettrica, si è svolta anche la presentazione della nuova collaborazione tra l'Automobile Club Como e la Valle Intelvi Corse (VIC) per l'organizzazione del Rally della Valle Intelvi 2025. Questo evento rappresenta un passo significativo per il rally, in quanto è stato iscritto per la prima volta nel calendario sportivo nazionale dall'ACI Como e ha ottenuto la validità di Coppa Italia di Zona. La gara sarà organizzata in stretta sinergia con la Valle Intelvi Corse, associazione che si è distinta nel panorama automobilistico locale.

Il presidente dell'Automobile Club Como, Enrico Gelpi, ha espresso grande soddisfazione per questa sinergia: "Personalmente sono molto contento di questa rinnovata sinergia con la Valle Intelvi Corse. Il Valle Intelvi è un Rally che ha il merito di alimentare la passione motoristica del territorio lariano e che regala ai tanti appassionati vallintelvesi e comaschi momenti ed eventi di grande valore agonistico e spettacolare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA