Bus green per rinnovare la flotta Cerella Srl, partecipata Tua

La Autoservizi Cerella srl, società partecipata dalla Tua Spa, si rinnova con una flotta autobus che guarda al green e con un nuovo look. Ha infatti acquistato due minibus alimentati a metano, impiegati nei paesi dell'entroterra Vastese, e cinque autobus Iveco Crossway Line Nf Cng euro 6 e alimentati a metano Cng. I nuovi bus sono stati acquistati con il contributo della Regione Abruzzo. La nuova tecnologia di cui sono dotati i mezzi Iveco permette di stimare una riduzione sui consumi compresa tra il 5 e il 10 per cento. L'innesto nel parco veicoli di Autoservizi Cerella ha contribuito sensibilmente ad abbassare la vetustà media del parco veicoli che raggiunge i 9 anni, rispetto a una media nazionale che si attesta sui 10,3 anni secondo l'ultimo rapporto Mims, cioè il documento principale sulla proposta di decarbonizzazione nei trasporti.

L'acquisto dei nuovi autobus si inquadra in un discorso strategico che punta, oltre a ridurre l'impatto ambientale, a offrire soluzioni di viaggio sempre più confortevoli e sicure.

Tecnologicamente all'avanguardia grazie alla digitalizzazione dei servizi, i nuovi autobus sono dotati, tra l'altro, di pedane elettriche per consentire l'accesso alle persone con disabilità.

Massima attenzione, inoltre, è posta al confort e alla sicurezza degli autisti: la postazione di guida, infatti, è separata e protetta. "Autoservizi Cerella sta dimostrando da anni di avere le ambizioni delle grandi società di trasporto - spiegato il presidente della Tua, Gabriele De Angelis - e per farlo ha scelto di rinnovare il proprio parco mezzi con l'acquisto di numerosi autobus che, oltre ad avere un bassissimo impatto ambientale grazie alle motorizzazioni euro 6, sono dotati della tecnologia più recente nei dispositivi di sicurezza attivi e passivi. Innovazione che la società ha voluto estendere anche alla propria immagine, dando agli autobus una nuova grafica e colorazione. Il binomio mobilità sostenibile e tecnologia - proseguw De Angelis - diventa un trinomio con la digitalizzazione dei servizi di biglietteria elettronica a bordo: vogliamo assicurare un trasporto di qualità sempre più comodo ed efficiente, e la grande sfida di Autoservizi Cerella è rendere i servizi di trasporto una valida e comoda alternativa all'utilizzo del mezzo privato. Un invito esplicito alle tante maestranze del più grande indotto industriale regionale della Val di Sangro, che ancora utilizzano le vetture private per il tragitto casa-lavoro. Un ringraziamento a tutte le maestranze della società guidate dalla dirigente della Tua e amministratore unico di Cerella Carola Di Paolo, con la preziosa collaborazione del gestore dei trasporti Giuseppe Silvestri".



