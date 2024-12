A Bologna e provincia crescono le auto ibride ed elettriche

Oltre il 60% delle autovetture circolanti nella città metropolitana di Bologna e nel suo capoluogo è di classe Euro 5 o Euro 6, in entrambi i casi valori al di sopra della media nazionale che è pari al 52%. Le ibride ed elettriche confermano il trend crescente degli ultimi anni, registrando un +31% nella città metropolitana e un +27% nella sola città di Bologna. In entrambi i territori meno della metà delle macchine va a benzina, mentre quelle a metano o Gpl sono quasi il doppio rispetto al dato nazionale. È quanto emerge dai dati degli uffici di statistica del Comune di Bologna e della Città metropolitana.

Bologna è al nono posto tra le 12 grandi città italiane per tasso di motorizzazione e al secondo nel confronto con le città metropolitane per le autovetture in classe Euro 5/6.

Rispetto al complesso dell'area metropolitana, il parco veicolare è cresciuto nel 2023 dell'1,4% contro il 2% nazionale, grazie soprattutto alle 37.733 nuove immatricolazioni, in aumento rispetto al 2022, pur attestandosi al di sotto dei livelli pre-pandemici.



