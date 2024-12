Daimler Truck mette a segno commessa per 350 bus elettrici

Sono 350 i nuovi bus elettrici della serie eCitaro che Mercedes-Benz consegnerà entro il 2030 alla municipalità di Amburgo. Questa maxi commessa di Daimler Truck con l'amministrazione della cittadina tedesca fa seguito a una serie di importanti forniture messe a segno negli anni passati di bus eCitaro e articolati eCitaro G che stanno permettendo all'azienda di trasporti locale di trasformare la propria flotta in ecosostenibile. L'obiettivo dichiarato di Hamburger Hochbahn AG è di arrivare al 100% dei mezzi circolanti elettrici entro proprio l'inizio del prossimo decennio, grazie anche a un accordo come fornitore unico firmato con la Casa della Stella.

Tra le caratteristiche dei mezzi che hanno convinto l'amministrazione a ricorrere a Mercedes-Benz copme partner esclusivo ci sono i costi di gestione e di riparazione contenuti del premiato "Electric Bus Champion 2024".

I nuovi eCitaro forniti alla Hamburger Hochbahn AG, sottolinea una nota del Costruttore, "sono equipaggiati con batterie di generazione NMC3, che garantiscono un'elevata autonomia. Dispongono di tutta una serie di sistemi di assistenza alla frenata come il Preventive Brake Assist e il Sideguard Assist con funzioni che, in alcuni casi, vanno ben oltre quanto richiesto dal Regolamento generale sulla sicurezza (GSR) dell'Unione Europea".



