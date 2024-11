Bmw Group punta sul riciclaggio diretto delle batterie

Il Gruppo Bmw sta realizzando un centro per il riciclaggio diretto delle batterie delle auto elettriche a Kirchroth, nel distretto di Straubing-Bogen nella Bassa Baviera. Questo si estenderà su un'area di 2.200 m² e sarà integrato nell'ampliamento di un edificio esistente nel parco industriale Kirchroth-Nord. Nello specifico, sarà costruito e gestito da Encory GmbH, mentre la proprietà intellettuale per il metodo di riciclaggio sarà interamente di proprietà del Bmw Group, che sta investendo circa 10 milioni di euro nel progetto, come ha rivelato Markus Fallböhmer, svp battery production presso BMW AG. Le attività in questa struttura consentiranno al gruppo Bmw di estrarre i materiali di cui sono composte le batterie evitando i processi per ricondurli allo stato originale; inoltre, permetteranno di smontare intere celle. Le materie prime recuperate verranno quindi riutilizzate direttamente nella produzione di celle delle batterie presso i battery cell competence centre dell'azienda. "Il nuovo cell recycling competence centre aggiunge un altro elemento alla nostra competenza interna - ha spiegato Fallböhmer - stiamo creando un circuito chiuso per le celle delle batterie".

