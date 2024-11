Auto elettrica, usata diventa conveniente

L'auto elettrica non è ancora stata compresa dagli automobilisti europei, che, giustamente, si sono soffermati su una serie di criticità legate a questo genere di veicoli, ma ne hanno ignorato, nella maggior parte dei casi, le potenzialità. Infatti, se è vero che, al momento, i prezzi non sono competitivi in rapporto a quelli delle vetture con motore termico, ci riferiamo anche alle mild hybrid ed alle full hybrid, e se è altrettanto vero che le infrastrutture di ricarica non sono ancora sufficienti su tutto il territorio, bisogna ammettere che ci sono punti di forza delle auto a batteria che non sempre vengono analizzati, come l'usura della meccanica, ben diversa rispetto alle auto termiche, e i costi di manutenzione ridotti. Tutto questo rende le auto elettriche usate un buon affare per chi vuole approcciarsi a questa nuova tipologia di alimentazione con un investimento più contenuto.

Su una delle più importanti piattaforme online per la compravendita, anche di veicoli, come subito.it, infatti, ci sono occasioni interessanti, come l'iconica Fiat 500e che, a km 0 può costare meno di 20.000 euro, ma con 25.000 km si trova anche intorno ai 15.000 euro, praticamente la metà del costo ufficiale (promozioni escluse). Una Renault Zoe R135, a km 0, con batteria da 52 kWh e caricatore AC da 22 kW ha un costo inferiore ai 24.000 euro, praticamente come una nuova Clio full hybrid di ultima generazione. Ma una R90 con soli 60.000 km si trova a meno di 10.000 euro. E ancora, per portare un altro esempio, la precedente generazione di Hyundai Kona EV, la variante più evoluta, quella frutto di un restyling, dotata di batteria da 64 kWh, per un'autonomia di oltre 500 km, con meno di 3 anni di vita ed una percorrenza inferiore ai 40.000 km, è proposta a 18.500 euro, in pratica il prezzo di un'utilitaria nuova scontata. Anche la Tesla Model 3, che ha un listino di base, da nuova, di quasi 41.000 euro, nel mercato dell'usato riserva buone occasioni: investendo una cifra di circa 25.000 euro è possibile acquistare esemplari dai 2 ai 4 anni di vita con percorrenze che vanno dai 40.300 ai 55.000 km.

Nella maggior parte dei casi è importante verificare lo stato della batteria, perché per la manutenzione, come riporta il sito Renault.it, l'assenza di filtro, cinghie e candele, influisce in modo positivo sui costi dei tagliandi; oltre tutto, con l'ausilio della frenata rigenerativa, anche l'impianto frenante è meno soggetto ad usura, ed intercorre più tempo per sostituire le pasticche. Dal portale stellantisandyou.com apprendiamo che un'auto elettrica va revisionata ogni 30.000 km, mentre una a benzina ogni 15.000 km, e che il costo della manutenzione è di circa il 25% inferiore rispetto a quello di una vettura a combustione. Un dato in linea con quello riportato sul sito renault.it che indica un risparmio a livello di manutenzione, nei primi 3 anni di vita dell'auto, che può arrivare fino al 30% per un'elettrica in confronto ad una termica.



