Renault, We Drive Solar e MyWheels: a Utrecht primo sharing V2G

Il comune di Utrecht, nei Paesi Bassi, compie un passo avanti verso una mobilità più sostenibile. L'innovativa collaborazione con il gruppo Renault, We Drive Solar e MyWheels ha l'obiettivo di facilitare la mobilità elettrica condivisa su vasta scala, offrendo al tempo stesso un modo innovativo di bilanciare la rete elettrica della città ricorrendo alla tecnologia di ricarica bidirezionale.

Nell'ambito dell'accordo firmato ieri a Parigi presso l'Ambasciata dei Paesi Bassi, i partner metteranno in servizio ad Utrecht una flotta di 500 veicoli elettrici Renault, inizialmente composta dalla leggendaria Renault 5. I veicoli, resi disponibili tramite un servizio di car sharing gestito da MyWheels, si avvarranno della tecnologia di ricarica bidirezionale V2G sviluppata da Mobilize, la marca del gruppo Renault dedicata alle nuove mobilità. È la prima volta che questa tecnologia viene utilizzata per le infrastrutture pubbliche; 500 veicoli con ricarica bidirezionale potranno fornire il 10% della flessibilità necessaria alla regione di Utrecht per bilanciare l'utilizzo dell'energia solare ed eolica nelle ore di punta.

La flotta si amplierà poi con l'integrazione di Renault 4 E-Tech Electric, Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric. Grazie al design compatto e alla tecnologia all'avanguardia, questi veicoli sono ideali per il car sharing nelle città che adottano soluzioni di mobilità più sostenibili.

Il ricorso alla tecnologia V2G di Mobilize costituisce un significativo passo avanti che consente alle infrastrutture pubbliche e ai servizi di We Drive Solar di contribuire ad un sistema energetico più resiliente e sostenibile su vasta scala.I veicoli Renault dotati della tecnologia V2G di Mobilize consentiranno agli utenti di ricaricare con energia pulita e reimmettere elettricità nella rete in caso di forte domanda.

Questo permette non solo di ridurre i costi complessivi dell'energia elettrica, ma anche di conferire stabilità alla rete ed integrare meglio le fonti di energia rinnovabile. We Drive Solar, leader internazionale di smart charging, fornirà le sue soluzioni di ricarica bidirezionale.

Utrecht sarà la prima città a poter usufruire dei nuovi caricabatterie pubblici bidirezionali a corrente alternata che supporteranno l'accesso V2G fornito da Mobilize. La flotta di veicoli Renault sarà gestita da MyWheels, la più grande azienda di car sharing dei Paesi Bassi. Con quest'iniziativa, MyWheels stabilisce un nuovo standard per i servizi di car sharing, integrando soluzioni di mobilità ed energia per far fronte alle sfide urbane dei nostri giorni.



