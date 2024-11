Biocarburanti, la gamma Stellantis compatibile con gasolio HVO

L'intera gamma di auto e veicoli commerciali "light duty" Stellantis è pienamente compatibile con il gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Lo ha annunciato il gruppo automotive sottolineando che, a differenza dei tradizionali diesel a base di petrolio, l'HVO è un biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili come oli vegetali esausti, scarti di grasso animale e oli di frittura esausti e grazie al processo di idrogenazione con cui è prodotto, risulta essere più pulito, in quanto senza zolfo e a basso contenuto di composti aromatici e inquinanti.

La compatibilità del gasolio HVO è estesa anche a numerosi veicoli Stellantis già in circolazione, con omologazione Euro 5 e Euro 6, che presentano la dicitura "XTL" sul bocchettone di rifornimento. Sono compatibili con il gasolio HVO anche alcuni veicoli diesel Euro 6 senza dicitura XTL, equipaggiati con il 1.3, il 1.6, il 2.0 e il 2.2 MultiJet, Il New 2.2 MultiJet 4.0 ed i 3.0 V6 MultiJet e 2.3 MultiJet (F1A - Fiat Ducato).

In questo modo, attraverso l'ampliamento della gamma di opzioni sostenibili, Stellantis rafforza il suo impegno per la tutela dell'ambiente e offre tutta la libertà di scelta ai propri clienti.

