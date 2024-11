Green NCAP, Jeep Avenger e Honda e:Ny1 le più sostenibili

La Jeep Avenger e la Honda e:Ny1 sono le auto più green. È quanto emerge dalla quarta serie di test del 2024 promossa da Green NCAP che ha analizzato complessivamente sette auto. Si tratta delle elettriche pure Jeep Avenger e Honda e:Ny1; quelle alimentate a benzina, Honda Civic, Škoda Karoq, Mini Countryman e Subaru Crosstrek e le diesel, Mercede Benz GLC mild-hybrid.

La Honda Civic si è rivelata la scelta migliore per chi cerca un'alternativa all'elettrico. Efficiente dal punto di vista energetico e maggiormente sostenibile rispetto ad altri suv più grandi, il sistema ibrido ha mostrato i suoi punti di forza in occasione delle prove nelle condizioni di guida reali su strada, conquistando le 3 stelle green e un punteggio medio del 56%.

L'Honda e:Ny1 è il primo suv elettrico del marchio, dispone di una batteria con una capacità utile di 58,7 kWh in grado di garantire un'autonomia di 380 km in normali condizioni di guida.

Nonostante il consumo efficiente di energia in autostrada con 27.3 kWh/100 km, ha incontrato delle criticità durante il test a basse temperature ambientali (-7°C). Tuttavia l'efficienza di ricarica del 90,2%, superiore alla media, ha contribuito positivamente alla sua valutazione ottenendo 5 stelle green e un punteggio medio del 94%.

Cinque stelle anche per la Jeep Avenger che si è comportata bene nei test ambientali con bassi consumi energetici in tutte le condizioni mentre quelli invernali hanno evidenziato ottimi risultati con 29 kWh/100 km.

La Mercedes Benz GLC con il propulsore diesel mild-hybrid ha dimostrato un'eccezionale pulizia dei gas di scarico. Gli avanzati sistemi di controllo degli inquinanti, poi, hanno consentito di ottenere emissioni di particolato estremamente ridotte, raggiungendo livelli di qualità dell'aria prossimi a quelli ambientali. La Mercedes GLC ha ricevuto un punteggio medio del 55% e guadagnato 3 stelle verdi.

La Mini Countryman con un motore a benzina turbo da 2 litri supportato da un sistema mild-hybrid a 48 V ha ottenuto invece 2,5 stelle verdi e un punteggio medio del 46%.Nella categoria dei suv compatti, la Škoda Karoq, equipaggiata con un motore turbo a benzina da 1,5 litri che eroga 110 kW di potenza massima, ha dimostrato una gestione affidabile degli inquinanti, lasciando poco spazio a ulteriori miglioramenti delle emissioni di particolato. Complessivamente, la Škoda Karoq ha ottenuto un punteggio medio del 52% e si è guadagnata 3 stelle verdi. La Subaru Crosstrek riesce, infine, a ottenere infine solo 2 stelle verdi con un punteggio medio del 39%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA