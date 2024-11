Arrivano a Torino gli scooter green di Pikyrent

Pikyrent, startup innovativa parte del gruppo Auriga e attiva a Bari già dal 2022 come operatore di sharing mobility, arriva a Torino con un servizio di scooter sharing full-electric. La flotta sarà costituita da 250 veicoli, i primi 50 sono già operativi. L'iniziativa - spiega - mira a promuovere una mobilità urbana più sostenibile e a contribuire al miglioramento della qualità della vita in città, in linea con la crescente consapevolezza ambientale dei torinesi e le politiche di mobilità green promosse dal Comune.

"L'esordio del nostro servizio di scooter sharing a Torino - commenta Antonella Comes, ceo di Pikyrent.- rappresenta un traguardo di cui siamo molto orgogliosi. L'Amministrazione comunale ci ha dato fiducia e ha creduto nella nostra mission: rendere la mobilità urbana sempre più sostenibile e accessibile ad un numero sempre crescente di persone. Le nostre flotte di scooter sharing full-electric rappresentano la soluzione ideale per i piccoli spostamenti in città, sono complementari al servizio pubblico e rappresentano una valida alternativa al veicolo di proprietà così da contribuire alla riduzione del traffico cittadino e alla riduzione di emissioni inquinanti.

Come operatore di scooter sharing sentiamo questa responsabilità e per questo siamo pronti a impegnarci per offrire a tutti i cittadini un servizio sempre più affidabile, capillare e capace di assicurare la libertà di muoversi in una città più green e vivibile".



