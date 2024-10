Regione Puglia, '600mila euro per stazioni ricarica auto'

La Giunta regionale pugliese ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 600mila euro, a valere sul bilancio autonomo, per un avviso pubblico di prossima pubblicazione, per realizzare delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da destinare al car sharing. Beneficiari i Comuni pugliesi aventi popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, che potranno ottenere un cofinanziamento regionale del valore massimo di 40.000 euro per singolo intervento.

"Con questi nuovi incentivi vogliamo ampliare la platea dei Comuni interessati a potenziare il servizio di car sharing e le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici - ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Soprattutto vogliamo incrementare lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile e condivisa, basato sull'uso collettivo di veicoli alimentati ad energia elettrica, in grado di garantire una sensibile riduzione delle emissioni nocive in atmosfera e di ogni forma di inquinamento, come quello acustico, provocato da un eccessivo uso dell'auto privata".





