A Palermo il Mobility Expo by SM, mostra di auto elettriche

Gli assessori comunali Giuliano Forzinetti (Attività produttive) e Alessandro Anello (Turismo e sport), insieme a Dario Pennica, direttore della rivista Sicilia Motori, organizzatore della manifestazione, hanno inaugurato stamane il "Mobility Expo by SM", la mostra di auto elettriche ed elettrificate in corso a piazza Verdi davanti al Teatro Massimo di Palermo, e che proseguirà fino a domenica notte. "Una rassegna importante per la città - ha detto Forzinetti - perché contribuisce in maniera concreta alla diffusione della cultura della sostenibilità nella mobilità, offrendo ai cittadini una panoramica qualificata e agli operatori di settori un'opportunità per le proprie imprese. L'amministrazione comunale sostiene convinta la manifestazione di Sicilia Motori e stiamo già lavorando insieme per le future edizioni". "Siamo orgogliosi di continuare il nostro impegno, iniziato 15 anni addietro, a favore della mobilità sostenibile - ha spiegato Pennica - ed è stato possibile organizzare il Mobility Expo grazie alle case automobilistiche che con dealers di Palermo ci hanno rinnovato la loro fiducia, scegliendo di far debuttare qui modelli in anteprima nazionale. E ovviamente ringrazio l'amministrazione comunale per la fattiva collaborazione e la Soprintendenza ai beni culturali per avere ritenuto di autorizzare lo svolgimento davanti la maestosità del Teatro Massimo".



