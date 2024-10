Nuova Niro Tri-Fuel contribuito Kia alla transizione facile

Kia gioca in Italia un altro asso nella particolare 'partita' della transizione della mobilità, rispettando norme e obiettivi ma senza obbligare per questo l'utenza a cambiamenti radicali e investimenti fuori dalla norma.

Lo fa con Niro Tri-Fuel, nuova estensione della gamma che porta sul mercato la prima auto ibrida fornita in primo equipaggiamento con impianto a Gpl. Una sofisticata tecnologia - frutto della storica collaborazione tra Kia e Westport Fuel System Italia/BRC permette di utilizza tre diverse fonti energetiche (la corrente elettrica della batteria, la benzina e il gas) per sommare i rispettivi vantaggi in termini di costi di gestione, di emissioni e di autonomia.

La nuova Niro Tri-Fuel è il risultato di una esperienza che Kia ha maturato lavorando fianco a fianco per 28 anni con Westport Fuel System Italia/BRC e che - è stato ribadito nella conferenza presso la sede di Cherasco, in Piemonte - si è concretizzata in 120mila impianti Gpl montati in fabbrica, in 185mila tonnellate di CO2 che non sono state immesse nell'atmosfera e nell'astronomica cifra di 600 milioni di euro che i clienti Kia con auto a Gpl hanno potuto risparmiare.

Come ha sottolineato Giuseppe Bitti, presidente e amministratore delegato di Kia Italia, il debutto della prima ibrida con impianto benzina-Gpl rientra nella strategia di 'green' di Kia che a livello globale prevede di arrivare nel 2030 ad una quota del 58% di modelli elettrificati sui 4,3 veicoli prodotti. E di salire nel periodo 2027 - 2030 da 1,15 a 1,6 milioni di auto elettriche Kia vendute nel mondo.

Guardando al mercato italiano, a cui Kia Tri-fuel è dedicata, questo progetto innovativo nasce dalla valutazione dei trend di vendita delle auto full hybrid (passate da 65.436 unità, il 4,6% del totale nel 2020 alle 140.788 dei primi 9 mesi 2024 con una quota del 10,3%) e di quelle alimentate a Gpl.

Questo tipo di alimentazione - da sempre considerato una soluzione facile da ottenere e da utilizzare per abbassare consumi, emissioni e costi - mostra un andamento costante, passando dalla quota del 6,2% del 2020 a quella attuale dell'8,4%. Un doppio mercato che riflette gusti e comportamenti dei clienti italiani e che ora permette ai 'frequentatori' dei due mondi di unire i rispettivi vantaggi.

Non ha caso, ha detto Bitti nella presentazione, Kia proseguirà nello sviluppo della gamma Tri-Fuel per l'Italia, con un totale di otto modelli ibridi che tra il 2024 e il 2025 porteranno - nei più diversi segmenti - il contributo alla salvaguardia dell'ambiente e dei bilanci famigliari che elettricità, benzina e Gpl (un pieno da 28 euro permette una percorrenza di 689 km) riescono a dare.

Oggi, va sottolineato, in un modello di grande serie, che gode della stessa super-garanzia di tutte le Kia, cioè 7 anni o 150mila km.

