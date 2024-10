Mercedes, apre 1/o impianto europeo di riciclaggio batterie

Inaugurato da Mercedes Benz il primo impianto di riciclaggio delle batterie in Europa con un processo meccanico-idrometallurgico integrato. Il marchio della Stella diventa così il primo costruttore automobilistico al mondo a chiudere il ciclo di riciclaggio delle batterie con un proprio impianto. L'impianto di riciclaggio di Kuppenheim, nel sud della Germania, crea una vera e propria economia circolare. Ciò è alla base dello spirito pionieristico e della forza innovativa di Mercedes-Benz, che si impegna a ridurre in modo significativo il consumo di risorse primarie. A differenza dei processi esistenti, il tasso di recupero previsto dall'impianto di riciclaggio meccanico-idrometallurgico è superiore al 96%.

È possibile recuperare materie prime preziose e rare come il litio, il nichel e il cobalto, in modo da poterle utilizzare nelle nuove batterie per i futuri veicoli completamente elettrici di Mercedes-Benz. L'azienda ha investito decine di milioni di euro nella costruzione del nuovo impianto di riciclaggio delle batterie e quindi nella creazione di valore in Germania. Il Cancelliere federale Olaf Scholz e il Ministro dell'Ambiente del Baden-Württemberg Thekla Walker hanno visitato l'impianto per la cerimonia di apertura a Kuppenheim. Il partner tecnologico per la fabbrica di riciclaggio delle batterie è Primobius, una joint venture tra la società tedesca di ingegneria meccanica e impiantistica SMS group e l'australiana Neometals, sviluppatrice di tecnologie di processo. L'impianto è finanziato dal Ministero federale tedesco per gli Affari economici e l'Azione per il clima nell'ambito di un progetto di ricerca scientifica con tre università tedesche. Il progetto analizza l'intera catena del processo di riciclaggio, compresi i concetti di logistica e reintegrazione. I partner stanno quindi dando un importante contributo al futuro sviluppo dell'industria del riciclaggio delle batterie in Germania.

L'impianto di riciclaggio delle batterie Mercedes-Benz di Kuppenheim ha una capacità annua di 2.500 tonnellate. I materiali recuperati confluiscono nella produzione di oltre 50.000 moduli batteria per i nuovi modelli Mercedes-Benz 100% elettrici. Le conoscenze acquisite potrebbero contribuire ad aumentare i volumi di produzione nel medio e lungo termine.

Mercedes-Benz adotta un approccio olistico alla circolarità dei sistemi di batterie e considera tre temi fondamentali: progettazione circolare, conservazione del valore e chiusura del ciclo dei materiali.

Con il suo approccio Design for Circularity, l'azienda prende in considerazione l'intera catena del valore della tecnologia delle batterie fin dall'inizio. Nel Mercedes-Benz eCampus di Stoccarda-Untertürkheim, inaugurato nel 2024, il pensiero circolare confluisce nello sviluppo di nuove celle per batterie.

La produzione di batterie per i veicoli elettrici Mercedes-Benz è a emissioni zero, con fabbriche di batterie in tre continenti.

La produzione locale di batterie è un fattore chiave per il successo della strategia aziendale sostenibile di Mercedes-Benz.





