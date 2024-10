Stellantis a Parigi con il debutto di Leapmotor

Un'energia elettrica scorre attraverso gli stand di Citroën, Peugeot e Alfa Romeo al Salone dell'Auto di Parigi 2024, dove i marchi Stellantis presentano nuovi e aggiornati veicoli elettrificati per offrire ai clienti un'ampia gamma di opzioni per una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile. A completare questo trio di brand iconici si aggiunge il debutto di Leapmotor International, l'innovativa joint venture guidata da Stellantis per portare i veicoli economicamente accessibili e tecnologicamente avanzati del produttore cinese Leapmotor nei mercati globali al di fuori della Cina. Il Salone di Parigi è il palcoscenico della prima presentazione mondiale del suv compatto B10, l'ultimo nato della gamma sempre più ampia di veicoli Leapmotor.

Oltre al debutto mondiale del suv B10, l'esposizione di Leapmotor include il T03, un EV urbano compatto di segmento A con spazio interno di segmento B, il C10, un D-suv elettrico progettato per i consumatori moderni e attenti alla tecnologia - entrambi ordinabili presso i concessionari Stellantis selezionati in Europa - e il suv C16, caratterizzato da un'architettura a 800 volt e capacità di ricarica rapida.

"Nonostante le difficoltà a livello globale, i clienti continuano a scegliere brand con vetture ecologiche che offrono prestazioni, stile ed esperienze di guida straordinarie - ha dichiarato Carlos Tavares, ceo di Stellantis - . Accettiamo le sfide che ci attendono e riconosciamo la grande responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri clienti in tutto il mondo, della Francia e nel fornire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile".

Attualmente Stellantis produce 12 veicoli elettrici a batteria in cinque stabilimenti di assemblaggio in Francia, supportati da sette stabilimenti di componentistica.

Le novità introdotte al salone quest'anno spaziano dall'anteprima mondiale della Peugeot E-408, alle Citroën C4 e C4 X passando per l'Alfa Romeo Junior Ibrida da 136 CV che, insieme all'Elettrica, disponibile nelle due varianti di potenza 156 CV e Veloce da 280 CV, completa la più ampia offerta commerciale che soddisfa le esigenze di ogni cliente.

