Nissan punta sulla tecnologia Vehicle to Grid dal 2026

L'evoluzione dei modelli Nissan 100% elettrici dal 2026 passerà anche attraverso la possibilità per gli utenti di poter accedere alla tecnologia Vehicle to Grid a costi vantaggiosi. Una scelta che riflette gli obiettivi del piano aziendale The Arc e della visione a lungo termine Ambition 2030, mediante la quale si intende creare un ecosistema green con scambio di energia tra auto ed edifici. Così, i clienti della casa giapponese, avranno la possibilità di sfruttare la carica bidirezionale inizialmente in Inghilterra e, successivamente, negli altri mercati europei. Nello specifico, il sistema V2G in corrente alternata certificato nel Regno Unito ha il caricabatterie bidirezionale integrato a bordo caratterizzato da un prezzo accessibile, paragonabile a quello di un caricabatterie mono-direzionale oggi disponibile. Inoltre, gli utilizzatori di una vettura elettrica Nissan potranno sfruttare anche un'app dedicata per controllare e gestire l'energia della propria auto.

L'intenzione è quella di diffondere la tecnologia V2G in tutti i mercati del Vecchio Continente ed anche su altri territori mediante la divisione energy utilizzando di forme di carica/scarica in corrente alternata o continua, in linea con le infrastrutture locali e i requisiti normativi, per ridurre i costi annui per l'energia del 50% e le emissioni di CO2 del 30%.

"La tecnologia V2G può cambiare il concetto stesso di automobile - ha dichiarato Hugues Desmarchelier, Nissan vice president, global electrification ecosystem & ev programs - non più solo un mezzo per spostarsi, ma un'unità mobile di stoccaggio dell'energia, in grado di far risparmiare denaro ai clienti e di avvicinarci a un futuro senza emissioni di carbonio".

