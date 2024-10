Roma Eco Race: grande partecipazione alla seconda edizione

Si è chiusa a Fiuggi la 2° Roma Eco Race, gara di regolarità su strada per le vetture alimentate con propulsioni e carburanti alternativi.

La competizione, organizzata da Automobile Club Roma, valevole per il Trofeo Green Endurance, e per il Green Challenge Cup, inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, ha visto primi classificati, per il 2° Roma Eco Race Green Challange Cup, Roberto Chiodi, Repubblica Motori e Fabio Massimo Longo su Lancia Ypsilon GPL, secondi classificati Giovanni Mancini e Luigi Sodano, NewsAuto, su Mazda 2 Hybrid, e terzi Pier Franco Batzella e Stefano Caprini su Fiat 500E.

Per il 2° Roma Eco Race Green Endurance, invece, i trionfatori sono stati Nicola Ventura e Monica Porta, dell'Eco Motori Racing Team, su Renault Clio Hybrid, davanti a Roberto Chiodi, Repubblica Motori e Fabio Massimo Longo a bordo di una Lancia Ypsilon GPL, ed a Matteo Rigamonti e Chiara Dell'Oca, della Scuderia del Lario, su Skoda Enyaq 80x.

Per il 2° Roma Eco Race Press, Memorial Fiammetta La Guidara, a vincere sono stati Nicola Ventura e Monica Porta, dell'Eco Motori Racing Team su Renault Clio Hybrid, secondi Roberto Chiodi, Repubblica Motori e Fabio Massimo Longo su Lancia Ypsilon GPL, con Giovanni Mancini e Luigi Sodano, NewsAuto, su Mazda 2 Hybrid a completare il podio.

Lungo un percorso di 210 chilometri ha vinto chi è riuscito a percorrere l'intero tragitto con il minor consumo possibile, dimostrando abilità nella guida, gestione delle risorse e conoscenza del proprio veicolo.

"Esprimiamo soddisfazione per il successo di questa manifestazione - ha dichiarato Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma - che ha registrato un numero crescente di partecipanti e ha richiamato l'attenzione di un folto pubblico di cittadini interessati all'evento sportivo, ma anche curiosi di conoscere sul campo le prestazioni di veicoli alimentati da energie alternative".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA