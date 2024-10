Volkswagen: una ID.7 Pro S ha percorso 794 km con una carica

Volkswagen ha ottenuto un risultato lusinghiero per quanto riguarda la percorrenza di un'auto elettrica con una sola carica. Infatti, una ID.7 Pro S 100% elettrica, condotta da un team capitanato dall'esperto di guida di auto a batteria su lunghe distanze, il project lead Felix Egolf, ha percorso 794 chilometri con un solo ciclo di carica della batteria, in un tempo di 15 ore e 42 minuti. Un risultato superiore a quello dichiarato per la vettura nel ciclo WLTP, che è di 709 chilometri.

Nello specifico, il percorso su strade aperte al traffico, di circa 81 chilometri, andava dall'area metropolitana di Zug fino a sud di Zurigo e comprendeva anche tratti autostradali, oltre a strade di campagna e collinari. La prova si è svolta con normale flusso di traffico e ad una velocità media di 51 km/h. In tutto, sono stati otto i conducenti che si sono alternati alla guida, arrivando a percorrere 794 chilometri in due giorni consecutivi, sempre con una sola carica della batteria.

Per quanto riguarda i dati di consumo medio, questo si è attestato sui 10,3 kWh/100 km, scendendo in maniera importante rispetto al valore più basso riscontrato nel ciclo WLTP del modello, che è di 13,6 kWh/100 km. Un dato che, convertito in consumo di gasolio, secondo un comunicato Volkswagen, corrisponde a circa 1,1 litri ogni 100 km.



