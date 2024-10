Ampere e E2-CAD consolidano la collaborazione

Mediante l'elettronica di potenza vengono migliorati diversi aspetti dei veicoli elettrici, tra cui la velocità di ricarica, l'autonomia, e la guida in genere, visto che il suo obiettivo è quello di controllare, regolare e gestire l'energia elettrica, al fine di ridurne al minimo le perdite. Per questo, la collaborazione tra Ampere e E2-CAD, basata su un progetto a lungo termine, mira a lavorare sulla catena del valore dell'elettronica di bordo, visto che l'elettronica di potenza rappresenta una quota significativa del costo dei gruppi motopropulsori elettrici.

Nello specifico, Ampere acquisisce il 40% del capitale di E2-CAD per poter contare sulle sue competenze in questo settore.

"Sono anni che lavoriamo con E2-CAD su temi strutturanti, fin dal lancio di Zoe, nel 2013 - ha dichiarato Philippe Brunet, direttore ingegneria veicoli elettrici e meccanica di Ampere - le competenze nei settori chiave dei veicoli elettrici, in particolare per lo sviluppo di schede elettroniche e software, e l'agilità nell'affrontare i nostri progetti, fanno di E2-CAD uno dei nostri partner privilegiati. Quest'accordo rientra nella strategia di Ampere di appropriarsi del know-how sull'elettronica di potenza, soprattutto nell'ambito del nostro prossimo grande progetto, il motore E7A".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA