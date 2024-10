Fiat 600 Hybrid in mostra a Rom-E, test drive con Topolino

Fino a domenica Fiat protagonista alla quarta edizione di Rom-E, il festival sulla sostenibilità ambientale, sociale e sulla mobilità che per tre giorni ospiterà convegni, test drive, attività educative e confronti tra aziende e istituzioni.

Patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, l'evento capitolino si pone l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche cruciali per la salvaguardia del nostro pianeta.

Protagonista della manifestazione la nuova 600 Hybrid, la versione ibrida del modello che segna il ritorno di Fiat nel segmento B, che sarà esposta sullo stand allestito in viale delle Magnolie, sempre presso Villa Borghese, mentre poco distante in Piazza Bucarest sarà messo a disposizione Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico votato alla mobilità urbana sostenibile e accessibile dai 14 anni, per emozionanti test drive tra le vie della Città Eterna. Inoltre, presso lo stand si svolgeranno attività pensate per i più giovani, con l'obiettivo di contribuire alla formazione nelle nuove generazioni sulla mobilità a zero o basse emissioni.

In questo contesto spiccano le retro-copertine dei quaderni Pigna Monocromo brandizzati nuova Fiat 600, strumenti originali per scoprire le nuove tecnologie elettriche e ibride, che fanno parte della limited edition "The color energy Fiat X Pigna" nata dalla collaborazione tra Fiat e Pigna, azienda italiana leader nel settore cartotecnico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA