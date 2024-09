A Milano da 1 ottobre muovi divieti per le ztl di Area B e C

Dall'1 ottobre scattano a Milano le nuove restrizioni per l'accesso nelle ztl di Area B e Area C.

Per Area C, relativa al centro, i divieti riguardano le auto euro 3 a benzina e alcuni autobus del trasporto pubblico. Per Area B i divieti riguardano solo le categorie dei veicoli trasporto cose e gli autobus. Sempre dal 1° ottobre, spiega il Comune, per quanto riguarda l'angolo cieco, l'obbligo di sensori si estende anche ai veicoli con più di otto posti a sedere e agli autocarri del peso tra le tre tonnellate e mezzo e le 12 tonnellate. Inoltre sarà avviato il sanzionamento automatico dai varchi di accesso di Area B per tutti i veicoli non a norma.

Per tutti coloro che sono in possesso di un veicolo in divieto per Area B, sono ancora in vigore le misure di accompagnamento. I veicoli alimentati a benzina Euro 0, 1, 2 e gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 potranno ancora usufruire del servizio MoVe-In per l'accesso in Area B. Il veicolo registrato potrà circolare liberamente in qualsiasi fascia oraria, fino a un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla sua tipologia e classe ambientale.



