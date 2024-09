Mobilità elettrica, a Firenze colonnine con ricarica veloce

Il Comune di Firenze investe sulla mobilità elettrica e lo fa con una delibera ad hoc, proposta dall'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Da una parte arrivano le nuove colonnine con ricarica veloce e con una segnaletica dedicata gialla e verde contro la sosta selvaggia, dall'altra parte nel pacchetto è prevista anche l'installazione di altre 150 colonnine. In totale è prevista la sostituzione di 78 impianti di ricarica, per un totale di 112 colonnine. "Questa - dichiara in una nota Giorgio - è una novità che i proprietari delle auto elettriche aspettano da tempo perché permetterà di avere una maggiore capillarità delle postazioni di ricarica per le autovetture e un maggior rispetto da parte degli altri utenti degli stalli riservati grazie ai nuovi disegni che ti renderanno molto più molto più visibili e più evidenti.

Inoltre si ridurranno molto i tempi di ricarica che consentirà l'utilizzo della stessa colonnina a un maggior numero di auto e quindi si potrà rispondere alla crescita dei veicoli elettrici della nostra città".



