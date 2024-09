IAA Transportation, MAN espone il camion che brucia idrogeno

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) il costruttore di autobus e di veicoli industriali medi e pesanti che fa parte del Gruppo Volkswagen, arriva per primo produttore a lanciare camion con motori a combustione a idrogeno prodotti in serie.

Come è stato annunciato all'IAA Transportation di Hannover - dove è stato esposto un prototipo del nuovo hTGX il cui motore termico viene alimentato con idrogeno - dal 2025 MAN consegnerà ad un selezionato gruppo di 200 clienti in Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Islanda e Paesi extraeuropei questo nuovo trattore per semirimorchi che, precisa l'azienda, ha un impatto zero sull'ambiente proprio come la sua controparte elettrica.

Progettato per il trasporto di carichi pesanti come liquidi in cisterne, materiali da costruzione e legname, il Man hTGX sarà offerto sia in configurazione a due ruote motrici sia 4x6. I propulsori, accreditati di coppie massime di 2.500 Nm tra i 900 e i 1.300 giri, prevedono un sistema di iniezione diretta dell'idrogeno nei cilindri che è stato sviluppato in collaborazione con Bosch.

L'idrogeno viene inviato al motore H45 - che si basa sul collaudato MAN Diesel D38 - da serbatoi da 56 kg di capacità, rifornibili a 700 bar, che permettono di effettuare il pieno di carburante in soli 15 minuti.

