Renault al Salone dell'Auto di Torino

Renault sarà al Salone dell'Auto di Torino, dal 13 al 15 settembre 2024, per presentare la sua strategia Renaulution che si basa su veicoli elettrici ed ibridi. Presso il suo stand in Piazza Castello esporrà la gamma E-Tech Electric composta da Renault 5 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric (Auto dell'anno 2024). Inoltre, ci sarà anche la Mobilize PowerBox, la stazione di ricarica connessa, con potenza configurabile fino a 22 kW, commercializzata da Mobilize power solutions. Non mancherà la novità tra i Suv di segmento C, la Symbioz, forte di un'abitabilità e di una modularità ottimizzate per via della panchetta posteriore scorrevole fino a 16 cm che varia il volume di carico, a cui si accede da un portellone automatico hands-free, da 492 a 624 litri. Inoltre, questa nuova e recente proposta a ruote alte può avvalersi del tetto in vetro opacizzante Solarbay e sfrutta il sistema multimediale OpenR link con Google integrato, oltre ad una power unit E-Tech Full Hybrid 145 con funzione E-SAVE per mantenere la carica della batteria in modo da ottimizzare prestazioni ed efficienza.

Completerà il registro delle presenze in casa Renault per la manifestazione torinese la Rafale, la nuova ammiraglia del brand della losanga dal design affilato e 2 motorizzazioni: la E-Tech full Hybrid da 200 CV e la nuova unità E-Tech 4x4 da 300 CV.

Un'inedita power unit ibrida ricaricabile che si avvale di un nuovo motore elettrico sul retrotreno del veicolo per offrire, al tempo stesso, più potenza ed un sistema di trazione integrale sempre attivo. Nell'allestimento Atelier Alpine, questa versione sarà dotata di settaggi specifici del telaio e delle modalità di guida, nonché di sospensione attiva con camera predittiva.



