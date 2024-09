Tutto pronto per la Roma Eco Race, vince chi consuma meno

Si avvicina la partenza del secondo Roma Eco Race, rally su strada dedicato ai veicoli alimentati con carburanti e propulsioni alternativi. L'evento vedrà la partecipazione di veicoli ecologici provenienti da tutta d'Italia, che si sfideranno in una competizione di regolarità, ma anche di efficienza energetica e innovazione tecnologica.

L'obiettivo è sensibilizzare pubblico e istituzioni sull'importanza di adottare soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico.

Venerdì 11 ottobre si svolgeranno le verifiche tecniche dei veicoli e sabato 12 ottobre le auto in gara partono da piazza Bocca della Verità, cornice storica nel cuore della città di Roma, che si trasforma nel palcoscenico per una manifestazione che unisce innovazione e tradizione. Le vetture si dirigono poi verso Subiaco, cittadina nella quale finisce il primo settore.

Infine si prosegue per Fiuggi, dove al termine della giornata la competizione si chiude con le premiazioni.

Tutti possono partecipare, purché a bordo di un mezzo omologato per la circolazione stradale nell'UE alimentato con carburanti e propulsioni alternativi: elettrico, ibrido, mono, bifuel e dual fuel gassoso (GPL, metano e biometano), a idrogeno o biodiesel.

Le iscrizioni sono aperte dal 10 settembre alle 23.59 del 7 ottobre, grazie alla procedura on line messa a disposizione da Aci Sport.

La 2° Roma Eco Race, organizzata da Automobile Club Roma, che ne cura gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, consente di ottenere punti validi per le competizioni motoristiche Trofeo Green Endurance e Green Challenge Cup, inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell'Automobile.

La gara, che fa parte della categoria degli ecorally, disciplina nata nel 2006 tra Italia, San Marino e Città del Vaticano, si svolge in contemporanea con la seconda Roma Eco Race Press - Memorial Fiammetta La Guidara, con le stesse caratteristiche ma riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive.

L'evento si svolge con il patrocinio di: Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Comune di Fiuggi, Sport e Salute, Coni Comitato Regionale Lazio, Uiga Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia. Partner Assogasliquidi - Federchimica. Charity Partner: Peter Pan ODV.

La manifestazione è ufficialmente candidata a diventare, a partire dall'anno prossimo, tappa del campionato europeo energie alternative, il FIA Eco Rally Cup 2025.



