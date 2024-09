Da GreenForce una spazzatrice a idrogeno con fuel cell

Pulizia stradale a zero emissioni con GreenForce: l'azienda del Gruppo Holdim, specializzata nelle soluzioni per la sostenibilità dei trasporti, ha presentato la prima spazzatrice a idrogeno. Sviluppata in collaborazione con Green Machines, società impegnata nell'adattamento di veicoli per la pulizia professionale, il nuovo mezzo ecologico sarà in passerella all'Hydrogen Expo, in programma a Piacenza dall'11 al 13 settembre.

La GreenForce 500H2, al debutto alla mostra-convegno emiliana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, è equipaggiata con un sistema a celle combustibili da 15 kW che combina l'idrogeno contenuto nel serbatoio di 2 kg a 700 bar e l'ossigeno contenuto nell'atmosfera per produrre energia elettrica che alimentare il motore EV di bordo e rilascia, come residuo, del vapor acqueo.

In condizioni di utilizzo normali questa spazzatrice hi-tech può operare ininterrottamente per 11 ore prima di esaurire il pieno. Il modello, però, viene anche proposto con un sistema con bombole intercambiabili che può ovviare al problema del rifornimento presso i distributori.

"La partnership con Green Machines - ha dichiarato Aldo Longana, co-fondatore di GreenForce - rientra nella nostra strategia di proporre soluzioni di mobilità e servizi sostenibili, promuovendo l'utilizzo di nuove tecnologie e fonti di energia pulite, con particolare focus sull'idrogeno. Alcune nostre soluzioni sono già operative e collaudate in diversi mercati europei; confidiamo in uno sviluppo in tempi brevi delle infrastrutture di produzione e distribuzione dell'idrogeno in Italia, per espandere le nostre attività sul territorio nazionale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA