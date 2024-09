Apre un nuovo impianto di distribuzione di metano a S. Giusta

Tutto pronto a Santa Giusta per l'inaugurazione, prevista il 10 settembre, del nuovo impianto di distribuzione destinato a mezzi pesanti, autovetture e imbarcazioni a metano. L'innovativo impianto, situato in via Sant'Antioco nel Porto Industriale di Oristano, fa parte del progetto "Blu Plus", marchio di Ivi Petrolifera SpA riservato ai distributori di carburante a metano, sia allo stato liquido (Gnl) che gassoso (Gnc) e consente il caricamento anche di flotte di veicoli specializzati nel trasporto su strada di gas metano all'interno di bombole o cisterne.

L'azienda ricorda che "si prevede una significativa riduzione dei costi operativi per i veicoli alimentati a Gnl, con una diminuzione del 40% del costo del carburante rispetto al diesel.

Analogamente, i veicoli a Gnc consentiranno un risparmio del 30% rispetto ai tradizionali combustibili come diesel e benzina. Un ulteriore vantaggio riguarda la facilità di trasporto del Gnl, il quale, grazie al suo stato liquefatto, occupa meno spazio, facilitando così il trasporto e riducendo i costi logistici sia per le marinerie che per le flotte di veicoli".

Dal punto di vista ambientale, "l'uso del metano comporta una drastica riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai combustibili fossili tradizionali. In particolare, le emissioni di Anidride Carbonica (CO2) saranno ridotte del 20-30% rispetto al diesel, mentre gli Ossidi di Azoto (NOx) vedranno una diminuzione dell'85%. Il Particolato (PM) e gli Ossidi di Zolfo (SOx) saranno praticamente eliminati, con una riduzione del 100% delle emissioni di queste sostanze", conclude l'azienda.



