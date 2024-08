Nuovo Škoda Elroq alza il livello di sostenibilità

Sarà svelato in autunno il nuovo Škoda Elroq, l'ultima novità della casa boema in grado di portare una nuova prospettiva al design automobilistico sostenibile impiegando in modo innovativo materiali per gli interni quali il Recytitan e il Technofil.



In linea con il linguaggio di design Škoda Modern Solid, gli interni enfatizzeranno la semplicità, lo spazio e le linee pulite. Gli innovativi materiali selezionati sottolineano l'impegno della Casa boema per la protezione dell'ambiente e la riduzione dell'impronta di CO2 dei propri veicoli: i sedili e i tessuti dei rivestimenti sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate e, per la prima volta, con abbigliamento riciclato post-consumo.

Questi materiali vengono accuratamente rilavorati per ottenere nuovi filati e tessuti di alta qualità per Elroq. Škoda compie così un ulteriore passo verso il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità. Il nuovo Škoda Elroq vanta interni spaziosi definiti da linee pulite e semplici che incarnano il nuovo linguaggio di design Modern Solid.

I clienti potranno scegliere tra quattro Design Selection: Studio, Loft, Lodge e Suite, ognuna delle quali incorpora una percentuale maggiore di materiali sostenibili. La Design Selection Loft, ad esempio, utilizza Recytitan, un materiale composto per il 78% da Pet riciclato e, per la prima volta nei modelli Škoda, da abbigliamento riciclato post-consumo.

Negli interni Loft il tessuto scuro grigio-blu è completato da dettagli in pelle artificiale scura e cuciture riflettenti gialle. La Design Selection Lodge presenta un materiale chiamato Technofil. Questo materiale contiene anche filati Econyl© realizzati con nylon rigenerato, ottenuto ad esempio da vecchie reti da pesca e scarti di tessuto. Questa soluzione si distingue per il tessuto nero abbinato alla pelle artificiale grigio chiaro, che mette in risalto sia le cuciture a contrasto arancioni sia le cinture di sicurezza arancioni abbinate.Per aumentare ulteriormente la sostenibilità della Design Selection Loft di Elroq, Škoda utilizza Recytitan per i pannelli delle portiere e per i rivestimenti di sedili, plancia, bracciolo e per gli inserti di appoggio per le ginocchia.

Recytitan è composto per il 78% da Pet riciclato, proveniente da oggetti come le bottiglie d'acqua di plastica. Il materiale rimanente è derivato dal Pet nuovo (16%) e per la prima volta anche fibre riciclate meccanicamente recuperate da indumenti post-consumo(6%). La miscela di fibre viene lavorata senza trattamenti chimici. L'attenta cura dei dettagli durante la filatura e l'orditura dei filati garantisce un perfetto equilibrio tra comfort, durata e sostenibilità.

