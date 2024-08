Accordo tra Banca Ifis e Yamaha per mobilità sostenibile

Banca Ifis e Yamaha hanno firmato un'intesa finalizzata alla promozione e alla diffusione della mobilità sostenibile. In base all'accordo, Banca Ifis, attraverso la controllata Ifis Rental Service, ha sviluppato una soluzione commerciale dedicata al noleggio di e-bike e golf car elettriche prodotte da Yamaha.

Nel dettaglio, quella sviluppata da Banca Ifis e Yamaha è una soluzione di noleggio dedicata a imprese, o più in generale a clienti con Partita Iva, che hanno la necessità di dotarsi di una flotta di mezzi elettrici da impiegare per uso interno o con finalità turistiche. Il prodotto ha una durata di 12 o 18 mesi e consente ai clienti di dilazionare l'impegno economico, anche grazie alla rateizzazione dell'Iva. Al termine del periodo, il cliente ha quindi facoltà di decidere se acquistare il veicolo oppure rinnovare la flotta con mezzi di modello più recente.

Per Banca Ifis, l'accordo con Yamaha consolida il percorso avviato nell'aprile 2023 che ha portato alla nascita della prima soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche, in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-24 che prevedono una azione commerciale finalizzata a sostenere la transizione green.



